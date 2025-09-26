В столице Татарстана прошли соревнования по стрельбе из лука на Кубок генпрокурора России. По словам президента Всероссийской федерации стрельбы из лука Зоригто Манханова, в турнире приняло участие рекордное число стрелков — 600 из 48 регионов страны. В двух возрастных категориях в дисциплинах классического и блочного лука в личном и командном зачетах призерами стали 96 спортсменов, 16 получили Кубок генпрокурора России. Лидером по количеству золотых медалей стала команда Забайкальского края.
