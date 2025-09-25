Конкурс «Татар сүзе» завершился в Казани праздничным гала-концертом

22:08, 25.09.2025 28
В Казани подвели итоги пятого международного телевизионного конкурса художественного слова «Татар сүзе». В текущем году на участие было подано рекордное количество заявок — 4500 человек. Проект реализуется телеканалом «ШАЯН ТВ» при содействии Комиссии при Главе Республики Татарстан, занимающейся вопросами сохранения и развития татарского и других родных языков народов республики.

