В Казани стартовал Кубок Генерального прокурора России по стрельбе из лука

Сегодня, 22 сентября, в столице Татарстана стартовали соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора России. Их открыли Генпрокурор России Игорь Краснов и раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принимают участие более 600 спортсменов из 48 регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую область. Татарстан представят 24 лучника. Будет разыграно 32 комплекта наград. Это четвертые по счету соревнования, до этого они проходили в Москве, Московской области и на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве места проведения выбран стадион «Ак Барс Арена».
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.