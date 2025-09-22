В Казани стартовал Кубок Генерального прокурора России по стрельбе из лука

20:49, 22.09.2025 29
  • Артем Дергунов
Сегодня, 22 сентября, в столице Татарстана стартовали соревнования по стрельбе из лука на Кубок Генпрокурора России. Их открыли Генпрокурор России Игорь Краснов и раис Татарстана Рустам Минниханов. В мероприятии принимают участие более 600 спортсменов из 48 регионов, включая Донецкую и Луганскую народные республики, а также Запорожскую область. Татарстан представят 24 лучника. Будет разыграно 32 комплекта наград. Это четвертые по счету соревнования, до этого они проходили в Москве, Московской области и на стадионе «Фишт» в Сочи. В качестве места проведения выбран стадион «Ак Барс Арена».

