За профессионализм и многолетний труд: работники «ТАИФ-НК» отмечены правительственными наградами

На совещании, посвященном охране труда и промышленной безопасности, 60 сотрудников АО «ТАИФ-НК» были удостоены наград различных степеней. Нефтепереработчики получили заслуженные медали, дипломы и благодарственные письма. Мероприятиепрошло в минувшую пятницу в теплой идружественной обстановке.
