За профессионализм и многолетний труд: работники «ТАИФ-НК» отмечены правительственными наградами

16:20, 22.09.2025 26
Альберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт МуклаковАльберт Муклаков
1/26
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
    Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков

На совещании, посвященном охране труда и промышленной безопасности, 60 сотрудников АО «ТАИФ-НК» были удостоены наград различных степеней. Нефтепереработчики получили заслуженные медали, дипломы и благодарственные письма. Мероприятиепрошло в минувшую пятницу в теплой идружественной обстановке.

Реклама АО «ТАИФ-НК».

Токен: 2SDnje5ceNz.

Другие фотогалереи