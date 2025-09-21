«Ак Барс» крупно уступил «Авангарду» со счетом 1:6

Казанский «Ак Барс» уступил омскому «Авангарду» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Матч прошел на «Татнефть Арене» и завершился с разгромным счетом 1:6 в пользу гостей.

Счет был открыт на 30-й секунде — забил нападающий казанцев Владимир Алистров, для которого эта шайба стала дебютной в составе «Ак Барса». Далее в матче отличались только игроки «Авангарда»: Константин Окулов (дубль),Михаил Котляревский, Эндрю Потуральски, Максим Лажуа и Ансель Галимов.

«Ак Барс» остался на 10-м месте таблицы Восточной конференции. В последних семи матчах казанцы проиграли пять раз. Следующая игру «барсы» проведут 25 сентября на выезде против «Барыса».

Перед матчем «Ак Барс» и «Авангард» почтили память погибшего болельщика Антона Агафонова, который утонул, спасая беременную женщину. Главные кадры встречи — в фоторепортаже «Реального времени».