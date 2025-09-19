В ожидании раиса: государственные деятели в кулуарах перед инаугурацией Рустама Минниханова

Рустам Минниханов сегодня официально вступил в должность главы Татарстана на торжественной церемонии в Казани. На инаугурации присутствовали многочисленные государственные деятели, в том числе депутаты, члены правительства и главы районов. Среди гостей были чиновники из федерального правительства, губернаторы соседних регионов и послы Китая, Беларуси, Казахстана и Узбекистана, а также первый зампредседателя кабинета министров Кыргызстана. Атмосфера кулуаров в БКЗ им С. Сайдашева — в фоторепортаже «Реального времени».

