Международный форум Kazan Digital Week — 2025 открылся в Казани. Мероприятие проходит с 17 по 19 сентября на площадке МВЦ «Казань Экспо». В этом году форум собрал около 20 тысяч участников из 75 стран. Центральная тема — искусственный интеллект как драйвер развития всех отраслей.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.