В Казани представили книгу о жизни города в эпоху Ивана Грозного

В культурном центре им. А.С. Пушкина состоялась презентация книги Алексея Клочкова «Казань времен Ивана Грозного». Издание, основанное на первой писцовой книге 1565—1568 гг., стало увлекательным иллюстрированным путешествием в прошлое. Гости узнали о быте горожан, храмах, ремесленных слободах и крепостях средневековой Казани. Автор, известный казанский исследователь, лично представил свою работу.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.