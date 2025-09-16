В Казани представили книгу о жизни города в эпоху Ивана Грозного

21:45, 16.09.2025 17
  • Артем Дергунов
В культурном центре им. А.С. Пушкина состоялась презентация книги Алексея Клочкова «Казань времен Ивана Грозного». Издание, основанное на первой писцовой книге 1565—1568 гг., стало увлекательным иллюстрированным путешествием в прошлое. Гости узнали о быте горожан, храмах, ремесленных слободах и крепостях средневековой Казани. Автор, известный казанский исследователь, лично представил свою работу.

