У Центра семьи «Казан» проходит семейный фестиваль «Всей семьей на выборы»

16:15, 14.09.2025 33
  • Артем Дергунов
14 сентября в Казани у Центра семьи «Казан» проходит семейный фестиваль «Всей семьей на выборы». В программе — выставка оружия, детские зоны с играми и спортивными соревнованиями, мастер-классы по декоративно-прикладному искусству, концерты известных исполнителей, благотворительная ярмарку и конкурс фотографий с ценными призами.

