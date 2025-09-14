Сегодня, в единый день голосования, на телеканале ТНВ стартовал 14-часовой телемарафон «Мин яратам сине, Татарстан!». Он начался в 8:00 и продлится до 22:00. В течение дня в студии ТНВ появится около 150 гостей, выйдут специальные выпуски «Новостей» с репортажами с избирательных участков, данными о явке и предварительными итогами голосования. Запланированы прямые включения с радиостанции «Болгар радиосы», из зон проведения специальной военной операции, Москвы и районов республики, а также с концерта у Центра семьи «Казан». Кроме того, в прямом эфире разыграют 11 смартфонов iPhone 16 и два автомобиля Sollers ST8.
