«Рубин» победил махачкалинское «Динамо» в матче РПЛ

21:01, 12.09.2025 34
  • Динар Фатыхов
«Рубин» переиграл в Казани махачкалинское «Динамо» со счетом 1:0 в матче 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова одержала четвертую победу в чемпионате. «Рубин» набрал 14 очков после восьми матчей и занимает промежуточное пятое место в турнирной таблице РПЛ. Остальные игры 8-го тура чемпионата пройдут в субботу и воскресенье. Следующий матч «Рубин» проведет 16 сентября в гостях с «Оренбургом» в рамках группового этапа Кубка России в Пути РПЛ.

