«Ак Барс» проиграл «Автомобилисту» в домашнем матче КХЛ

23:19, 10.09.2025 37
Сегодня в Казани «Ак Барс» потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в первом домашнем матче сезона, завершившимся со счетом 3:6. Это оставило команду на 4-м месте Восточной конференции с тремя очками после трех игр.

