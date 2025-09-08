«Рубин» провел открытую тренировку

21:17, 08.09.2025 35
  • Артем Дергунов
«Рубин» провел открытую тренировку для журналистов в преддверии матча с махачкалинским «Динамо». Команда Рашида Рахимова тренировалась в усеченном составе из-за отсутствия большого числа игроков, уехавших в свои сборные. Игра с «Динамо» состоится уже 12 сентября в Казани.

