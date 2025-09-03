В Казани вручили Международную Арбузовскую премию по химии

В Казани состоялось торжественное собрание, посвященное 80-летию Казанского научного центра Российской академии наук. В рамках мероприятия в театре им. Камала была вручена Международная Арбузовская премия. Лауреатом награды в области фосфорорганической химии стал профессор Будапештского университета технологии и экономики Дьёрдь Кеглевич. Премию учредили в 1997 году для поощрения ученых за выдающиеся открытия. Глава Татарстана Рустам Минниханов вручил профессору награду, которую тот охарактеризовал как высоко ценимую в мировом научном сообществе.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.