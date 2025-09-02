В Казани открылась выставка советских плакатов о холодной войне

В музее «История юстиции» в Казани открылась выставка «Не допустим!», посвященная советской агитации начала холодной войны. В экспозиции представлены 42 плаката, в том числе работы известных художников Бориса Ефимова и Николая Долгорукова, а также артефакты эпохи: флаги стран Восточного блока и техника под маркой «Мир». По словам организаторов, выставка является инструментом для изучения советского периода и истории политической пропаганды. Проект будет работать до 5 ноября 2025 года.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.