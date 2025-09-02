«Ак Барс» готовится к старту сезона КХЛ

«Ак Барс» в Казани провел открытую тренировку и пресс-конференцию в преддверии старта нового сезона Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Клуб представил двух новичков — Илью Карпухина и Григория Денисенко, а генменеджер Марат Валиуллин и главный тренер Анвар Гатиятулин ответили на вопросы журналистов.
