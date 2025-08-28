ТГК-16 на Татарстанском нефтегазохимическом форуме

На площадке Международного выставочного комплекса «Казань Экспо» прошел Татарстанский нефтегазохимический форум. Традиционно в рамках форума состоялась Международная выставка нефтегазохимической отрасли Kazan Oil, Gas & Chemistry. Она объединила более 200 российских и зарубежных экспонентов. На ней свои достижения представили компании из стран БРИКС, ШОС, ЕАЭС и СНГ. Среди участников и татарстанская компания АО «ТГК-16». Стенд энергетической компании был представлен в составе экспозиции ГК «ТАИФ». Акцент в презентации энергетики сделали на модернизации своих мощностей. За 15 лет в энергопредприятие было вложено почти 60 миллиардов рублей инвестиций. Работа по модернизации будет продолжаться и в дальнейшем. В компании составлена и утверждена программа инвестиций на следующие 5 лет, которая предполагает порядка 34 миллиардов рублей вложений.
