В Казанской ратуше состоялась церемония вручения высших городских наград

15:33, 25.08.2025 34
1/34
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В здании казанской ратуши вручили высшую городскую награду — «Почетный гражданин Казани», а также «Предприятие и гражданин, внесенные в Книгу почета Казани». Среди них — зампредседателя правительства России, уроженец Казани, бывший министр строительства Татарстана Марат Хуснуллин, глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также создатель ГК «Нэфис» Ирек Богуславский.

Другие фотогалереи