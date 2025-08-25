В Казанской ратуше состоялась церемония вручения высших городских наград

В здании казанской ратуши вручили высшую городскую награду — «Почетный гражданин Казани», а также «Предприятие и гражданин, внесенные в Книгу почета Казани». Среди них — зампредседателя правительства России, уроженец Казани, бывший министр строительства Татарстана Марат Хуснуллин, глава Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов, а также создатель ГК «Нэфис» Ирек Богуславский.
