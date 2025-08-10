Volga Fashion Show 2025

9 и 10 августа в Казани проходит Volga Fashion Show — крупнейшее модное событие региона, которое собрало на одной площадке 28 дизайнеров из 12 городов России.
На главной площадке Ak Bars Арены зрители увидели коллекции дизайнеров из Казани, Москвы, Петербурга, Екатеринбурга, Сочи и других городов. Среди участников — как именитые модельеры, так и амбициозные новички, уже заявившие о себе в fashion-среде.
10 августа — деловая программа для дизайнеров, стилистов, PR-специалистов и всех, кто работает в индустрии моды. Пройдут мастер-классы, открытые лекции и дискуссии с экспертами из мира моды, ритейла и брендинга. В фокусе — продвижение бренда, устойчивость, продажи и выход на новые рынки.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.