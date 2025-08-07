В Казани завершилась реставрация храма-памятника павшим воинам

12:56, 07.08.2025 24
В Казани завершились реставрационные работы в храме-памятнике павшим воинам. Благодаря специальным инженерным решениям здание больше не подвергается вредному воздействию воды, храм восстановлен снаружи и внутри, осталось 30 августа установить колокола и завершить благоустройство территории — так обозначил дальнейшее развитие обновленного объекта, известного как храм Нерукотворного образа Спасителя, председатель Комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия Иван Гущин сегодня во время пресс-тура. Стоимость реставрации выросла до 315 млн рублей. Храм уже открыт, и он является не только точкой притяжения для жителей и гостей республики, но и православным объектом — здесь есть иконостас, кипит религиозная жизнь, как было и раньше. В то же время памятник архитектуры — туристический объект, сюда приходят туристические группы или паломники, заезжают и велосипедисты. Движение последних на территории хотят ограничить, все-таки храм — это религиозное учреждение.

Подробности — в материале «Реального времени».

