В театре Тинчурина представили спектакль «Маленький Мирза»

В театре им. Тинчурина состоялась премьера спектакля «Маленький Мирза», вдохновлённого произведением Антуана де Сент-Экзюпери. Постановка режиссёра Руслана Риманаса рассказывает историю мальчика, чьё общение с дедушкой превращается в философское путешествие в мир воображения. Спектакль соединяет драму и поэзию клоунады, исследуя темы взросления, любви и умения видеть сердцем.
