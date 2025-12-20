В театре Камала представили спектакль «Музей невинности»

В театре Камала состоялся спектакль по роману нобелевского лауреата Орхана Памука «Музей невинности». Постановка исследует историю всепоглощающей любви, страсти и роковых ошибок на фоне столкновения культур в Стамбуле 1970-х годов. Театральная версия приглашает зрителей к диалогу о вечных вопросах счастья, памяти и истинных ценностях.
