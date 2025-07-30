Велогонка, песни у костра и русская банька: в «ТАИФ-НК» завершилась «Пионерская гонка: всегда готов!»

В «ТАИФ-НК» прошел пятый этап корпоративных состязаний «Пионерская гонка: всегда готов!». В течение дня участники преодолевали экстремальные испытания: езда на велосипеде, переправа по канату, спортивный лабиринт и сдача нормативов. После состязаний всех ждал горячий обед и подготовка к вечерней программе, где нужно было представить по одному творческому номеру. По итогам состязаний первое место заняла команда «Бензоделы» ЗБ №1,второе — КГПТО №1, третье — «Дизель» НПЗ №2. Впереди у нефтепереработчиков еще один экстремальный забег в Менделеевске, который состоится уже 9 августа.
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