Велогонка, песни у костра и русская банька: в «ТАИФ-НК» завершилась «Пионерская гонка: всегда готов!»

16:30, 30.07.2025 54
1/54
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков
  • Альберт Муклаков

В «ТАИФ-НК» прошел пятый этап корпоративных состязаний «Пионерская гонка: всегда готов!». В течение дня участники преодолевали экстремальные испытания: езда на велосипеде, переправа по канату, спортивный лабиринт и сдача нормативов. После состязаний всех ждал горячий обед и подготовка к вечерней программе, где нужно было представить по одному творческому номеру. По итогам состязаний первое место заняла команда «Бензоделы» ЗБ №1,второе — КГПТО №1, третье — «Дизель» НПЗ №2. Впереди у нефтепереработчиков еще один экстремальный забег в Менделеевске, который состоится уже 9 августа.

Реклама АО «ТАИФ-НК».

Токен: 2SDnjeQkKAn

Другие фотогалереи