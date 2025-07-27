«Рубин» сыграл вничью в Казани с «Зенитом» со счетом 2:2

22:11, 27.07.2025 28
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Рубин» сыграл вничью в Казани с «Зенитом» со счетом 2:2 в матче 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Команда Рашида Рахимова пропустила два гола в первом тайме, а после перерыва смогла забить дважды.

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