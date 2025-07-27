Казань окунулась в эпоху джаза на велозаезде в стиле «Великого Гэтсби»

18:58, 27.07.2025 35
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

Сегодня днем в Казани состоялся необычный велопарад «Велодевичник-2025», вдохновленный эстетикой «ревущих двадцатых». Более 200 участников в роскошных нарядах эпохи джаза — платьях с бахромой, костюмах-тройках и шляпах-клош — проехали от Центра семьи «Казан» до парка Горького. Особое внимание привлекли украшенные в стиле ар-деко велосипеды: некоторые были декорированы перьями, другие — гирляндами из жемчуга.

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