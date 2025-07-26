Казань принимает этап российской серии кольцевых гонок

На трассе «Казань Ринг Каньон» прошел первый соревновательный день в рамках чемпионата России по кольцевым гонкам (G-Drive СМП РСКГ (Российская серия кольцевых гонок)).

Казанскими стартами чемпионат автогонщиков перешагнет за экватор сезона. В этом году гоночный сезон состоит из девяти этапов спринтерской серии G-Drive СМП РСКГ и четырех этапов серии гонок на выносливость G-Energy СМП РСКГ Эндуранс. Все они состоятся на шести автодромах страны, среди которых немаловажную роль играет «Казань Ринг Каньон».

Руководствуясь в том числе этими мотивами, в Казань приехал первый в истории российского спорта член команды «Формула 1» Виталий Петров, эксклюзивное интервью с которым «Реальное время» опубликует в ближайшие дни.