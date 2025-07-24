Вечер джаза в Казанском Кремле с Софией Ацбеха Негга и трио Алексея Подымкина

22:47, 24.07.2025 26
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В Казанском Кремле продолжилась серия музыкальных вечеров «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер». Зрители увидели выступление джазовой исполнительницы София Ацбеха Негга, компанию которой составило музыкальное трио Алексея Подымкина.

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