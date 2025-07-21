21 июля 2025 года в Казани прошёл традиционный крестный ход с Казанской иконой Божией Матери в честь 446-летия её обретения. Чтимый список иконы пронесли от Благовещенского собора Казанского кремля до Богородицкого монастыря, где в 1579 году был явлен чудотворный образ.
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