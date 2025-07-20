«Краснодар» разгромил «Пари НН» в матче первого тура РПЛ в Казани

19:00, 20.07.2025 30
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

«Краснодар» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0 в матче первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Игра проходила в Казани. В составе победителей голы забили Диего Коста и Эдуард Сперцян. Еще один мяч в свои ворота забил защитник «Пари НН» Виктор Александров. Голкипер «Краснодара» Станислав Агкацев сыграл «сухой» матч.

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