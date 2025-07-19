В Казани проходит фестиваль экстремального спорта Urban Games

18:11, 19.07.2025 25
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

С 17 по 21 июля в экстрим-парке «Урам» проходит VI Всероссийский фестиваль уличных видов спорта. Участники соревнуются в брейкинге, скейтбординге, баскетболе, велоспорте и других дисциплинах. Гостей ждут яркие выступления, музыкальная программа и подарки от Минспорта России. Лучших спортсменов наградят кубками и медалями.

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