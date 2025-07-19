В Казани выбрали «Миссис Татарстан — 2025»

В Казани подвели итоги VI конкурса «Миссис Татарстан — 2025». Титул «Миссис Татарстан» получила Дарья Шарафеева из Казани, а «Миссис Казань» — Аделя Закирова. Участницы демонстрировали интеллект, таланты и приверженность семейным ценностям в четырёх конкурсных испытаниях. Победительницы представят регион на российских и международных конкурсах красоты.
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