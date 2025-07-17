Вероника Кудерметова — чемпионка Уимблдона-2025 — встретилась с болельщиками в Казанской академии тенниса

18:05, 17.07.2025 11
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

Казанская теннисистка Вероника Кудерметова — победительница Уимблдона-2025 в парном разряде — провела пресс-конференцию в родной академии тенниса. Она поделилась эмоциями: «Этот титул особенный, весь мой путь оказался не зря», поблагодарив тренера-мужа, семью и республику за поддержку. Министр спорта РТ Владимир Леонов назвал победу историческим событием — это лишь третий Уимблдонский титул российских теннисисток. После официальной части Кудерметова пообщалась с юными спортсменами, рассказав о секретах подготовки и психологической устойчивости.

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