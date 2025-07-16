«Рубин» представил три комплекта игровой формы на футбольный сезон

19:00, 16.07.2025 28
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

«Рубин» презентовал три комплекта игровой формы на сезон-2025/26. В предстоящем сезоне футболисты «Рубина» будут выступать в трех расцветках формы: рубиновой, зеленой и бежевой. Комплекты презентовали защитники Игор Вуячич и Дениль Мальдонадо, а также полузащитник Руслан Безруков.

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