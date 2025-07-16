«Рубин» представил три комплекта игровой формы на футбольный сезон

«Рубин» презентовал три комплекта игровой формы на сезон-2025/26. В предстоящем сезоне футболисты «Рубина» будут выступать в трех расцветках формы: рубиновой, зеленой и бежевой. Комплекты презентовали защитники Игор Вуячич и Дениль Мальдонадо, а также полузащитник Руслан Безруков.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.