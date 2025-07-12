Гастрофестиваль «Вкусная Казань» х «Вкусы России» — 2025

20:59, 12.07.2025 23
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

Казань в 11 раз проводит гастрономический фестиваль «Вкусная Казань». В этом году в коллаборации с федеральным коллегой «Вкусы России».

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