Нефтяной саммит в Альметьевске при участии зампредправительства РФ Александром Новаком

Альметьевск принял нефтяной саммит. на полях форума раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Нефтяного саммита в Альметьевске провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком.
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