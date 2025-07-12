Нефтяной саммит в Альметьевске при участии зампредправительства РФ Александром Новаком

10:25, 12.07.2025 29
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

Альметьевск принял нефтяной саммит. на полях форума раис Татарстана Рустам Минниханов на полях Нефтяного саммита в Альметьевске провел рабочую встречу с заместителем Председателя Правительства Российской Федерации Александром Новаком.

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