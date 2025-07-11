В Казани освятили крест для купола храма Николы Тульского

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл провел церемонию освящения креста для возрождаемого храма Николы Тульского в Богородицком монастыре. Обряд совершен в пятницу — день, символизирующий крестные страдания Христа.
«Это завершение важного этапа восстановления», — отметил владыка, подчеркнув духовную значимость события. В мероприятии участвовали представители городской администрации и Комитета по охране объектов культурного наследия.
Реставрация монастырского комплекса, начатая в 2024 году, продолжается. Храм XIX века в стиле классицизма является частью масштабного архитектурного ансамбля на улице Большой Красной.
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