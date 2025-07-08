Торжества в честь Дня семьи прошли у памятника Петру и Февронии в Казани

15:43, 08.07.2025 42
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  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов
  • Динар Фатыхов

В столице Татарстана прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Торжества начались с литургии в храме Кирилла Казанского, после чего состоялась церемония возложения цветов к памятнику святым Петру и Февронии Муромским. Особое внимание в этот день уделили многодетным семьям и семьям военнослужащих, погибших в зоне СВО. 15 таким семьям вручили памятные награды и подарки. Церемонию провели протоиерей Владимир Самойленко и председатель Епархиального отдела по вопросам семьи и детства иерей Ярослав Петрушенков.

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