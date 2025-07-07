На канале ТНВ начались съемки второго сезона передачи «Музыкальный Сабантуй»

19:54, 07.07.2025 27
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

На канале ТНВ начались съемки второго сезона передачи «Музыкальный Сабантуй». Две звезды, пять членов жюри, новые форматы — после успешного первого сезон проект и хранит верность традициям, и ищет новые пути.

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