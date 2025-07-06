Казанский «Сокол» завершил сезон поражением в прощальном матче

Футбольный клуб «Сокол» из Казани проиграл свой последний матч в сезоне, уступив «Крыльям Советов — 2» со счетом 3:2. Игра прошла в Казани в рамках 13-го тура Второй лиги Б.
Голы за «Сокол» забили Раят Шарафутдинов и Максим Малинин. У «Крыльев Советов — 2» дублем отметился Павел Попов, еще один мяч на счету Кирилла Попова.
Этот матч стал прощальным для казанского клуба. В июне «Сокол» выставил на продажу комплект своей основной формы, чтобы собрать средства на дальнейшее существование команды. Цена комплекта, включающего игровые майки вратаря и десяти игроков, составила 100 тысяч рублей.
Футболисты сегодня вышли на поле в черной форме, а для зрителей организовали специальное угощение, включающее кутью, гороховую кашу и кисель.
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