LRK Trio и GAYANA выступили на джазовом фестивале в Казанском кремле

22:02, 03.07.2025 17
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

Казанский фестиваль «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер» в очередной, уже 19-й раз, распахнул свои ворота, подарив городу вечер импровизационной музыки. Исторический двор Присутственных мест наполнился не только мелодиями, но и особым, обволакивающим теплом, когда виртуозное LRK Trio и обворожительная GAYANA сплетали европейскую утонченность джаза с глубокими, пронзительными русскими мотивами. Это было настоящее музыкальное путешествие, согревающее душу. Подробнее — в фоторепортаже.

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