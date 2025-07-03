LRK Trio и GAYANA выступили на джазовом фестивале в Казанском кремле

Казанский фестиваль «Джаз в Кремле с Ольгой Скепнер» в очередной, уже 19-й раз, распахнул свои ворота, подарив городу вечер импровизационной музыки. Исторический двор Присутственных мест наполнился не только мелодиями, но и особым, обволакивающим теплом, когда виртуозное LRK Trio и обворожительная GAYANA сплетали европейскую утонченность джаза с глубокими, пронзительными русскими мотивами. Это было настоящее музыкальное путешествие, согревающее душу. Подробнее — в фоторепортаже.
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