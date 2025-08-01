Июль-2025 в объективе

00:01, 01.08.2025 15
В День семьи, любви и верности молодая мама примерила цветочный венок.Ждун понаблюдал за обвалом котировок.На выставке «Агроволга-2025» выбрали самую красивую телку.Сценографы Школы-студии МХАТ поразмышляли о необходимости расширения сельскохозяйственных угодий.Во время освящения креста для купола храма Николы Тульского рабочий вознесся в небо.Три богатыря возглавили шествие театрального фестиваля «Ожившие легенды».На Нефтяном саммите в Альметьевске Наиль Маганов получил в дар старинный казахский инструмент — жетыген.Посетитель «Вкусной Казани» поставил фестивалю лайк.В матче за Суперкубок России Виллиан Роша выразил недоумение по поводу решения арбитра.5 тыс. человек приняли участие в крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Рустаму Минниханову церковный орден «Славы и чести».Страстное танго исполнила одна из участниц на конкурсе «Миссис Татарстан».В Казани прошел дождь.Две девушки обсудили старты Российской серии кольцевых гонок.На фестивале «Народная лодка» в Свияжске Владислав Хабаров деликатно предупредил о последствиях незаконного захвата плавсредств.
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  • В День семьи, любви и верности молодая мама примерила цветочный венок.
    Динар Фатыхов
  • Ждун понаблюдал за обвалом котировок.
    Артем Дергунов
  • На выставке «Агроволга-2025» выбрали самую красивую телку.
    Динар Фатыхов
  • Сценографы Школы-студии МХАТ поразмышляли о необходимости расширения сельскохозяйственных угодий.
    Динар Фатыхов
  • Во время освящения креста для купола храма Николы Тульского рабочий вознесся в небо.
    Динар Фатыхов
  • Три богатыря возглавили шествие театрального фестиваля «Ожившие легенды».
    Динар Фатыхов
  • На Нефтяном саммите в Альметьевске Наиль Маганов получил в дар старинный казахский инструмент — жетыген.
    Артем Дергунов
  • Посетитель «Вкусной Казани» поставил фестивалю лайк.
    Артем Дергунов
  • В матче за Суперкубок России Виллиан Роша выразил недоумение по поводу решения арбитра.
    Динар Фатыхов
  • 5 тыс. человек приняли участие в крестном ходе с Казанской иконой Божией Матери.
    Динар Фатыхов
  • Патриарх Московский и всея Руси Кирилл вручил Рустаму Минниханову церковный орден «Славы и чести».
    Динар Фатыхов
  • Страстное танго исполнила одна из участниц на конкурсе «Миссис Татарстан».
    Артем Дергунов
  • В Казани прошел дождь.
    Дарья Пинегина
  • Две девушки обсудили старты Российской серии кольцевых гонок.
    Динар Фатыхов
  • На фестивале «Народная лодка» в Свияжске Владислав Хабаров деликатно предупредил о последствиях незаконного захвата плавсредств.
    Артем Дергунов

Летние мгновения июля: смешные, трогательные и совершенно неповторимые. Жизнь, пойманная врасплох объективом.

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