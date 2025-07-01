Яркие кадры июня 2025

00:01, 01.07.2025 17
В театре Камала зрители изучили историю татарского сценического искусства.Перед праздничным намазом в Курбан-байрам прошло чтение Священного Корана.Стилист «Курбан-фест» создал идеальный семейный лук.Над Казанью взошла Луна.Девушка с балалайкой расстроилась во время Парада дружбы народов.Утонченная модница примерила элегантную шляпку от Анны Михайловой.Вечный якутский календарь засвидетельствовал 130-летие Национального музея РТ.Специалист по вторичной переработке осмотрел содержимое урны.Александр Сергеевич задумался посреди форума министров образования.Рабочие сделали селфи во время установки креста на Храм-памятник павшим воинам.Возле здания КАИ открыли памятник выдающемуся советскому математику и механику Николаю Четаеву.Ильсуру Метшину очень понравился Сабантуй.В АИР РТ обсудили инвестиционное будущее Рыбно-Слободского района.В новом здании театра Камала торжественно приветствовали «Золотую маску».На концерте в честь Дня молодежи юный фанат обнялся со звездой.За мост «Миллениум» зашло солнце.Соло-гитарист группы «Комната культуры» Вячеслав Климашин продемонстрировал зрителям VK Fest нестандартный подход к игре на гитаре.
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  • В театре Камала зрители изучили историю татарского сценического искусства.
    Динар Фатыхов
  • Перед праздничным намазом в Курбан-байрам прошло чтение Священного Корана.
    Динар Фатыхов
  • Стилист «Курбан-фест» создал идеальный семейный лук.
    Артем Дергунов
  • Над Казанью взошла Луна.
    Динар Фатыхов
  • Девушка с балалайкой расстроилась во время Парада дружбы народов.
    Артем Дергунов
  • Утонченная модница примерила элегантную шляпку от Анны Михайловой.
    Руслан Ишмухаметов
  • Вечный якутский календарь засвидетельствовал 130-летие Национального музея РТ.
    Артем Дергунов
  • Специалист по вторичной переработке осмотрел содержимое урны.
    Динар Фатыхов
  • Александр Сергеевич задумался посреди форума министров образования.
    Артем Дергунов
  • Рабочие сделали селфи во время установки креста на Храм-памятник павшим воинам.
    Руслан Ишмухаметов
  • Возле здания КАИ открыли памятник выдающемуся советскому математику и механику Николаю Четаеву.
    Артем Дергунов
  • Ильсуру Метшину очень понравился Сабантуй.
    Артем Дергунов
  • В АИР РТ обсудили инвестиционное будущее Рыбно-Слободского района.
    Динар Фатыхов
  • В новом здании театра Камала торжественно приветствовали «Золотую маску».
    Динар Фатыхов
  • На концерте в честь Дня молодежи юный фанат обнялся со звездой.
    Динар Фатыхов
  • За мост «Миллениум» зашло солнце.
    Динар Фатыхов
  • Соло-гитарист группы «Комната культуры» Вячеслав Климашин продемонстрировал зрителям VK Fest нестандартный подход к игре на гитаре.
    Динар Фатыхов

Яркие моменты июня 2025-го, оставшиеся за кадром официальных репортажей, — искренние эмоции, случайные встречи и живые истории.

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