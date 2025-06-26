В Казани состоялось вручение театральной премии «Золотая маска»

В Казани впервые состоялось вручение национальной театральной премии «Золотая маска». Торжественная церемония прошла на сцене нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. Это знаковое событие в культурной жизни страны — впервые за тридцатилетнюю историю премия вручалась за пределами Москвы и Санкт-Петербурга. В рамках церемонии были отмечены лучшие театральные работы сезона. Награды получили спектакли в основных и специальных номинациях, охватывающих все направления сценического искусства — от драматического театра и оперы до балета и театра кукол. Всего лауреатами стали более 40 постановок.
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