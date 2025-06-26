Премьерный показ фильма «Семь дней Петра Семёныча» прошёл в Казани

18:49, 26.06.2025 16
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

В кинотеатре «Мир» прошёл премьерный показ новой работы Тиграна Кеосаяна — фильма «Семь дней Петра Семёныча». Лента рассказывает историю 70-летнего жителя Сочи, чья жизнь показана через три эпохи — 60-е, 70-е и 80-е годы. Главную роль исполнил Фёдор Добронравов, создавший проникновенный образ пожилого человека, вспоминающего свою жизнь.

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