В Казани завершился финал Кубка России по плаванию

22:19, 25.06.2025 27
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

С 23 по 26 июня в казанском Дворце водных видов спорта проходил финал Кубка России по плаванию. Для лидеров сборной страны это был последний этап подготовки к чемпионату мира, для сильнейших юниоров — последняя проверка перед юниорским первенством планеты.

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