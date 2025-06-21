Сабантуй в Мирном: праздник татарских традиций и высоких гостей

В казанском посёлке Мирный прошли масштабные празднования Сабантуя. На главной площадке свои подворья подготовили 11 районов Татарстана, представив символы муниципалитетов и главные традиции праздника. Среди VIP-гостей были вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, Раис Татарстана Рустам Минниханов и председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Они осмотрели все подвория и приняли участие в мероприятиях. На местном майдане состоялось главное представление праздника с хореографической композицией о традициях и обычаях татарского народа.
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