В Казанском соборе встретили мощи Патриарха Тихона

Сегодня в Казанском соборе состоялась торжественная встреча ковчега с мощами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона. Святыню встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в сослужении духовенства епархии.

Принесение мощей в Казань приурочено к 100-летию со дня преставления Святителя. В рамках всероссийской акции святыня посетит 90 городов России и Белоруссии, чтобы верующие могли поклониться великой святыне.