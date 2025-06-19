В Казанском соборе встретили мощи Патриарха Тихона

Сегодня в Казанском соборе состоялась торжественная встреча ковчега с мощами Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Тихона. Святыню встретил митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл в сослужении духовенства епархии.
Принесение мощей в Казань приурочено к 100-летию со дня преставления Святителя. В рамках всероссийской акции святыня посетит 90 городов России и Белоруссии, чтобы верующие могли поклониться великой святыне.
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