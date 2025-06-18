На храме-памятнике в Казани установили венчающий крест

15:50, 18.06.2025 20
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  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов

Спустя 10 лет в Казани завершают реставрацию и благоустройство храма-памятника павшим воинам. Сегодня тут установили и освятили венчающий крест. Работы планируется закончить к концу июля, а 29 августа здесь пройдет служба в честь престольного праздника. Осмотреть готовый объект культурного наследия приедет патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

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