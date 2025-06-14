В Казани открылся VIII Летний книжный фестиваль

19:43, 14.06.2025 32
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  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов
  • Артем Дергунов

14—15 июня Казань принимает восьмой летний книжный фестиваль. Мероприятие проходит одновременно на трех площадках: в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке РТ и культурном центре «Смена». Фестиваль включает двухдневную программу: книжную ярмарку с участием издательств и образовательные лекции.

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