В Казани открылся VIII Летний книжный фестиваль

14—15 июня Казань принимает восьмой летний книжный фестиваль. Мероприятие проходит одновременно на трех площадках: в парке «Черное озеро», Национальной библиотеке РТ и культурном центре «Смена». Фестиваль включает двухдневную программу: книжную ярмарку с участием издательств и образовательные лекции.
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