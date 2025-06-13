Лекция «Секреты превосходства» и мастер-класс по подбору головных уборов прошли в галерее «ОКНО»

17:02, 13.06.2025 24
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  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов
  • Руслан Ишмухаметов

В стенах исторической усадьбы Сапугольцева российский дизайнер головных уборов Анна Михайлова провела лекцию «Секреты превосходства» и увлекательный мастер-класс по искусству ношения шляпок. Гости мероприятия погрузились в историю и традиции вечерних головных уборов, получили ценные советы по выбору идеальной шляпки и уникальную возможность примерить 100 эксклюзивных авторских моделей.

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