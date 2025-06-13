Лекция «Секреты превосходства» и мастер-класс по подбору головных уборов прошли в галерее «ОКНО»

В стенах исторической усадьбы Сапугольцева российский дизайнер головных уборов Анна Михайлова провела лекцию «Секреты превосходства» и увлекательный мастер-класс по искусству ношения шляпок. Гости мероприятия погрузились в историю и традиции вечерних головных уборов, получили ценные советы по выбору идеальной шляпки и уникальную возможность примерить 100 эксклюзивных авторских моделей.
«Реальное время» ― интернет-газета деловых новостей и отраслевой аналитики, актуальной информации о развитии экономики и технологий в Татарстане, России и мире.
Ежедневно редакция «Реального времени» готовит материалы и интервью с лидерами различных отраслей и рынков на самые актуальные темы.Благодаря работе аналитического отдела газета публикует собственные рейтинги, рэнкинги, индексы, а также подробные аналитические исследования, формирующие максимально полную картину рынка для читателя.